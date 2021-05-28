ЗАМАНА - Сергей Меликов поддержал план по разведению осетровых в Кизлярском районе

Сергей Меликов поддержал план по разведению осетровых в Кизлярском районе

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28 мая, 2021. Пятница 21:11
Сергей Меликов поддержал план по разведению осетровых в Кизлярском районе

28 мая Врио Главы Дагестана Сергей Меликов посетил Кизлярский район, в том числе и село Новокохановское, где осмотрел современный комплекс для индустриального выращивания осетровых пород рыб и получения черной икры в установках замкнутого водоснабжения.

Как сообщил гендиректор Ильман Батаев, проект СК-АКВА реализуется как за счет собственных средств инвестора, так и за счет поддержки государства.

Также Меликову рассказали о том, что в качестве одной из производственных линий задействовано садковое осетроводческое хозяйство в Астраханской области. Там выращиваются мальки для последующего перевода в комплекс, расположенный в Дагестане. Помимо этого, хозяйство закупает мальков и у Широкольского рыбокомбината.

«Данная схема позволяет повысить экономическую эффективность проекта и в более ранние сроки вывести его на операционную окупаемость», - отметил Батаев.

Ознакомившись с объектом Врио Главы республики поддержал дальнейшие планы развития предприятия за счёт создания линии по переработке рыбы и консервации.

Сергей Меликов поддержал план по разведению осетровых в Кизлярском районе
Экономика

 

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