Сергей Меликов поддержал план по разведению осетровых в Кизлярском районе
- Автор Диляра
- 28 мая, 2021. Пятница 21:11
28 мая Врио Главы Дагестана Сергей Меликов посетил Кизлярский район, в том числе и село Новокохановское, где осмотрел современный комплекс для индустриального выращивания осетровых пород рыб и получения черной икры в установках замкнутого водоснабжения.
Как сообщил гендиректор Ильман Батаев, проект СК-АКВА реализуется как за счет собственных средств инвестора, так и за счет поддержки государства.
Также Меликову рассказали о том, что в качестве одной из производственных линий задействовано садковое осетроводческое хозяйство в Астраханской области. Там выращиваются мальки для последующего перевода в комплекс, расположенный в Дагестане. Помимо этого, хозяйство закупает мальков и у Широкольского рыбокомбината.
«Данная схема позволяет повысить экономическую эффективность проекта и в более ранние сроки вывести его на операционную окупаемость», - отметил Батаев.
Ознакомившись с объектом Врио Главы республики поддержал дальнейшие планы развития предприятия за счёт создания линии по переработке рыбы и консервации.
Последнее от Диляра
- Три дня до завершения голосования за общественные территории
- В Махачкале прошел круглый стол на тему «Вакцинация от COVID-19 – это хорошо или как?»
- В Махачкале почтили память погибшей в Казани учительницы
- В Доме дружбы прошла встреча с молодежью
- Проблемы ЖКХ обсудили на радиоэфире с Центром управления регионом Дагестана