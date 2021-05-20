Он заключил, что сегодня эта отрасль нуждается в дополнительной поддержке для развития. Подробнее по ссылке
Перспективы развития птицеводства обсудили в Правительстве Дагестана
- Автор Хадижат
- 20 мая, 2021. Четверг 08:49
В рамках заседания Правительства Дагестана под руководством Абдулпатаха Амирханова, и.о. руководителя Министерства сельхозпроизводства и продовольствия РД Шарип Шарипов отметил увеличение интереса к продукции птицеводства.
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