В Дагестане проводится работа по внедрению единого платежного документа

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц провел первое совещание рабочей группы по увеличению платежной дисциплины за потребленные энергетические ресурсы на территории Республики Дагестан.

В рамках заседания, Манвел Мажонц поддержал систему по внедрению одного платежного документа на территории республики и дал поручение продолжить работу в этом направлении. Детальнее по ссылке