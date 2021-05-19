ЗАМАНА - В Дагестане проводится работа по внедрению единого платежного документа

В Дагестане проводится работа по внедрению единого платежного документа

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19 мая, 2021. Среда 15:34
В Дагестане проводится работа по внедрению единого платежного документа

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц провел первое совещание рабочей группы по увеличению платежной дисциплины за потребленные энергетические ресурсы на территории Республики Дагестан.

В рамках заседания, Манвел Мажонц поддержал систему по внедрению одного платежного документа на территории республики и дал поручение продолжить работу в этом направлении. Детальнее по ссылке

В Дагестане проводится работа по внедрению единого платежного документа
Экономика

 

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