В Дагестане проводится работа по внедрению единого платежного документа
- Автор Хадижат
- 19 мая, 2021. Среда 15:34
Заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц провел первое совещание рабочей группы по увеличению платежной дисциплины за потребленные энергетические ресурсы на территории Республики Дагестан.
В рамках заседания, Манвел Мажонц поддержал систему по внедрению одного платежного документа на территории республики и дал поручение продолжить работу в этом направлении. Детальнее по ссылке
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