В числе вопросов, которые возникают при предоставлении мер кредитной поддержки, банковские сотрудники обозначили подобные направления, как: низкое качество подготовки документов на получение кредитной поддержки, также отсутствие документального доказательства денежного участия бизнесмена в проекте, претендующего на кредитный продукт; низкое качество ведения бухгалтерского учёта и иные проблемы.
По результатам встречи заключено соглашение о привлечении к решению обозначенных вопросов имеющихся институтов развития и поддержки коммерческой деятельности, также активизации работы местного отделения АО «МСП Банк».