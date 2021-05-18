Абдулпатах Амирханов обсудил поддержку региональных предпринимателей с представителем АО "МСП Банк"

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов встретился с с заместителем председателя Правления АО «МСП Банк» Арсаном Демельхановым. В рамках встречи были подняты вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в республике.

В числе вопросов, которые возникают при предоставлении мер кредитной поддержки, банковские сотрудники обозначили подобные направления, как: низкое качество подготовки документов на получение кредитной поддержки, также отсутствие документального доказательства денежного участия бизнесмена в проекте, претендующего на кредитный продукт; низкое качество ведения бухгалтерского учёта и иные проблемы.

По результатам встречи заключено соглашение о привлечении к решению обозначенных вопросов имеющихся институтов развития и поддержки коммерческой деятельности, также активизации работы местного отделения АО «МСП Банк».