ЗАМАНА - Правительство Дагестана поддержит Кикунинский консервный завод

Правительство Дагестана поддержит Кикунинский консервный завод

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03 мая, 2021. Понедельник 00:33
Правительство Дагестана поддержит Кикунинский консервный завод

Заместитель председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов посетили Кикунинский консервный завод.

Правительство Дагестана поддержит Кикунинский консервный завод
Экономика

В рамках визита, они провели заседание темой которого стало развития горно-долинного садоводства. Были также осмотрены производственные мощности предприятия. Уточним, что данный визит состоялся по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, по итогам прошедшего "Прямого эфира".
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