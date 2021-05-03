Правительство Дагестана поддержит Кикунинский консервный завод

В рамках визита, они провели заседание темой которого стало развития горно-долинного садоводства. Были также осмотрены производственные мощности предприятия. Уточним, что данный визит состоялся по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, по итогам прошедшего "Прямого эфира".

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