Подчеркнем, данная Комиссия была организована в соответствии с распоряжением Главы РД в ноябре месяце прошедшего года. Главной темой обсуждения стали 23 факта, касающиеся изменения категорий земель, предоставления земельных участков в аренду и других соответствующих вопросов. Подробнее по ссылке
В Правительстве Дагестана обсудили повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками
- Автор Хадижат
- 29 апреля, 2021. Четверг 14:34
Абдулпатах Амирханов провел заседание Комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Дагестана.
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