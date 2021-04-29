В Правительстве Дагестана обсудили повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками

Абдулпатах Амирханов провел заседание Комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Дагестана.

Подчеркнем, данная Комиссия была организована в соответствии с распоряжением Главы РД в ноябре месяце прошедшего года. Главной темой обсуждения стали 23 факта, касающиеся изменения категорий земель, предоставления земельных участков в аренду и других соответствующих вопросов. Подробнее по ссылке