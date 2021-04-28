Было подчеркнуто, что за прошедший год размер произведенного в республике хлеба в общем составил 212,1 тыс. тонн, также промышленными организациями 2,5 тыс. тонн.
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Свыше 80 млн рублей предусмотрено для господдержки производителей хлеба в Дагестане
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 18:05
Абдулмуслим Абдулмуслимов в минувший вторник, 27 апреля, провел заседание по поводу предоставления госпомощи местным хлебопекарным компаниям.
Было подчеркнуто, что за прошедший год размер произведенного в республике хлеба в общем составил 212,1 тыс. тонн, также промышленными организациями 2,5 тыс. тонн.
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