Свыше 80 млн рублей предусмотрено для господдержки производителей хлеба в Дагестане

Было подчеркнуто, что за прошедший год размер произведенного в республике хлеба в общем составил 212,1 тыс. тонн, также промышленными организациями 2,5 тыс. тонн.

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