ЗАМАНА - Свыше 80 млн рублей предусмотрено для господдержки производителей хлеба в Дагестане

Свыше 80 млн рублей предусмотрено для господдержки производителей хлеба в Дагестане

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28 апреля, 2021. Среда 18:05
Свыше 80 млн рублей предусмотрено для господдержки производителей хлеба в Дагестане

Абдулмуслим Абдулмуслимов в минувший вторник, 27 апреля, провел заседание по поводу предоставления госпомощи местным хлебопекарным компаниям.

Свыше 80 млн рублей предусмотрено для господдержки производителей хлеба в Дагестане
Экономика

Было подчеркнуто, что за прошедший год размер произведенного в республике хлеба в общем составил 212,1 тыс. тонн, также промышленными организациями 2,5 тыс. тонн.
Подробнее о ходе заседания читайте по ссылке

 

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