Как сообщил на сессии руководитель Министерства финансов Республики Дагестан Юнус Саадуев, доходы бюджета растут на 6,6 миллиардов рублей, из которых 6,3 являются безвозмездными поступлениями из федерального бюджета. Он также сообщил, что дополнительно выделяются средства на ремонтные работы автодорог, приобретение фармацевтических средств, медицинского оборудования и другие социальные задачи.
Бюджет Дагестана на 2021 год претерпел изменения
- Автор Хадижат
- 24 апреля, 2021. Суббота 16:36
Парламент Республики Дагестан в рамках очередной сессии внес перемены в бюджет 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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