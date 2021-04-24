ЗАМАНА - Бюджет Дагестана на 2021 год претерпел изменения

Бюджет Дагестана на 2021 год претерпел изменения

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24 апреля, 2021. Суббота 16:36
Бюджет Дагестана на 2021 год претерпел изменения

Парламент Республики Дагестан в рамках очередной сессии внес перемены в бюджет 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Бюджет Дагестана на 2021 год претерпел изменения
Экономика

Как сообщил на сессии руководитель Министерства финансов Республики Дагестан Юнус Саадуев, доходы бюджета растут на 6,6 миллиардов рублей, из которых 6,3 являются безвозмездными поступлениями из федерального бюджета. Он также сообщил, что дополнительно выделяются средства на ремонтные работы автодорог, приобретение фармацевтических средств, медицинского оборудования и другие социальные задачи.

 

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