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Исполнение республиканского бюджета за 2020 год обсудили в Правительстве Дагестана
- Автор Хадижат
- 23 апреля, 2021. Пятница 15:19
Абдулпатах Амирханов провел заседание Правительства Дагестана, в рамках которого главной темой стало обсуждение итогового отчета об исполнении бюджета Дагестана за минувший год.
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