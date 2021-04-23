ЗАМАНА - Исполнение республиканского бюджета за 2020 год обсудили в Правительстве Дагестана

Исполнение республиканского бюджета за 2020 год обсудили в Правительстве Дагестана

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23 апреля, 2021. Пятница 15:19
Исполнение республиканского бюджета за 2020 год обсудили в Правительстве Дагестана

 Абдулпатах Амирханов провел заседание Правительства Дагестана, в рамках которого главной темой стало обсуждение итогового отчета об исполнении бюджета Дагестана за минувший год. 

Исполнение республиканского бюджета за 2020 год обсудили в Правительстве Дагестана
Экономика

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