Тепличные хозяйства Карабудахкентского района получат поддержку Правительства Дагестана

Подчеркнём, что в марте этого года в Карабудахкенте из-за обильного снегопада обвалились теплицы. Железные каркасы оранжерейных строений не выдержали тяжести снежного покрова и упали, погубив урожай. Почти все хозяйственники понесли не малые убытки.

Абдулпатах Амирханов вместе с главой ассоциации «Теплицы Дагестана» Арсеном Джамалутдиновым обсудил главные трудности тепличников.

Глава правительства дал поручение провести работу по вопросу пересмотра Генеральной схемы газификации РД на 2021-2025 годы для роста поставки газа с учетом развития тепличных хозяйств.

Кроме того будет проработан вопрос оказания других способов помощи, также с внедрением программ, которые реализуются Минсельхозпродом РД.