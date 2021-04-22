ЗАМАНА - Тепличные хозяйства Карабудахкентского района получат поддержку Правительства Дагестана

Тепличные хозяйства Карабудахкентского района получат поддержку Правительства Дагестана

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22 апреля, 2021. Четверг 14:57
Тепличные хозяйства Карабудахкентского района получат поддержку Правительства Дагестана

Тепличные хозяйства Карабудахкентского района получат поддержку Правительства Республики Дагестан. Подобное решение принято по результатам рабочей поездки в Карабудахкентский район Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулпатаха Амирханова.

Тепличные хозяйства Карабудахкентского района получат поддержку Правительства Дагестана
Экономика

Подчеркнём, что в марте этого года в Карабудахкенте из-за обильного снегопада обвалились теплицы. Железные каркасы оранжерейных строений не выдержали тяжести снежного покрова и упали, погубив урожай. Почти все хозяйственники понесли не малые убытки.

Абдулпатах Амирханов вместе с главой ассоциации «Теплицы Дагестана» Арсеном Джамалутдиновым обсудил главные трудности тепличников.

Глава правительства дал поручение провести работу по вопросу пересмотра Генеральной схемы газификации РД на 2021-2025 годы для роста поставки газа с учетом развития тепличных хозяйств.

Кроме того будет проработан вопрос оказания других способов помощи, также с внедрением программ, которые реализуются Минсельхозпродом РД.

 

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