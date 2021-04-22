ЗАМАНА - Власти Дагестана обсудили уровень бедности в регионе

Власти Дагестана обсудили уровень бедности в регионе

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22 апреля, 2021. Четверг 11:32
Власти Дагестана обсудили уровень бедности в регионе

С основным докладом об основных мерах по снижению уровня бедности в Дагестане выступила министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова.

Власти Дагестана обсудили уровень бедности в регионе
Экономика

Комментируя требование премьер-министра республики Абдулпатаха Амирханова исключить срывы в предоставлении социальной помощи малоимущим гражданам, глава ведомства отметила, что уровень бедности должен быть снижен к 2030 году.

Согласно статистике, 16 % граждан в Дагестане находятся в крайне затруднительном материальном положении.

В свою очередь Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что его беспокоит даже не кассовое исполнение, не освоение, а что бы деньги дошли до людей, которые в них остро нуждаются.

Подробнее – в разделе «Информация».

 

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