С отчетом выступил глава министерства индустрии и торговли РД Низам Халилов. Как рассказал глава министерства промышленности Низам Халилов, индустриальный парк обеспечен необходимыми объектами инфраструктуры.
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Абдулпатах Амирханов провел заседание Правительства РД главной темой которого стала разработка особенных финансовых зон на территории Дагестана.
С отчетом выступил глава министерства индустрии и торговли РД Низам Халилов. Как рассказал глава министерства промышленности Низам Халилов, индустриальный парк обеспечен необходимыми объектами инфраструктуры.
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