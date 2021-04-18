В рамках визита, председатель Правительства Дагестана посетил Кубачинский художественный комбинат и встретился с его руководством. Подробнее читайте по ссылке
Правительство Дагестана поможет Кубачинскому художественному комбинату
- Автор Хадижат
- 18 апреля, 2021. Воскресенье 17:38
Абдулпатах Амирханов посетил Дахадаевский район, с целью проанализировать накопившиеся проблемы и обозначить перспектиы развития муниципалитета.
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