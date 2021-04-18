Более 20 млн рублей предусмотрено на химзащитные мероприятия против саранчи в Дагестане в текущем году

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, посвященное вопросам животноводства в Дагестане о в селе Кочубей Тарумовского района. О ходе борьбы с саранчой, развернутой в Дагестане подробно рассказал Шарип Шарипов.

Исходя из доклада Первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, в регионе на наличие саранчи обследовано более 205 тысяч гектаров сельхозугодий. Зараженная площадь составила около 75 тысяч гектаров. Первый замминистра отметил, что для предотвращения распространения вредителей в бюджете текущем году предусмотрены средства на химзащитные мероприятия против саранчовых вредителей в размере более двадцати миллионов рублей.

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