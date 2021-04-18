ЗАМАНА - В селе Рукель Дербентского района Дагестана реализуется масштабный инвестпроект в сфере АПК

В селе Рукель Дербентского района Дагестана реализуется масштабный инвестпроект в сфере АПК

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18 апреля, 2021. Воскресенье 00:28
В селе Рукель Дербентского района Дагестана реализуется масштабный инвестпроект в сфере АПК

В Дербентском районе, в окрестностях населенного пункта Рукель сегодня на 150 гектарах земли реализуется крупный инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса.

В селе Рукель Дербентского района Дагестана реализуется масштабный инвестпроект в сфере АПК
Экономика

Инвестор Тигран Абдулгамидов решил заложить здесь тут плодоносящие насаждения, а также плантации ягодных и бахчевых культур с применением технологии капельного орошения. На данный момент, на площадке инвестиционного проекта интенсивно идут работы по закладке клубничной плантации.
Реализация планов бизнесмена позволит обеспечить сотни сельчан Рукеля и близлежащих аулов регулярным доходом.

 

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