Инвестор Тигран Абдулгамидов решил заложить здесь тут плодоносящие насаждения, а также плантации ягодных и бахчевых культур с применением технологии капельного орошения. На данный момент, на площадке инвестиционного проекта интенсивно идут работы по закладке клубничной плантации.
Реализация планов бизнесмена позволит обеспечить сотни сельчан Рукеля и близлежащих аулов регулярным доходом.
В селе Рукель Дербентского района Дагестана реализуется масштабный инвестпроект в сфере АПК
- Автор Хадижат
- 18 апреля, 2021. Воскресенье 00:28
В Дербентском районе, в окрестностях населенного пункта Рукель сегодня на 150 гектарах земли реализуется крупный инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса.
Инвестор Тигран Абдулгамидов решил заложить здесь тут плодоносящие насаждения, а также плантации ягодных и бахчевых культур с применением технологии капельного орошения. На данный момент, на площадке инвестиционного проекта интенсивно идут работы по закладке клубничной плантации.
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