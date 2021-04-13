Сергей Меликов подвел итоги рабочей поездки в регион Минэкономразвития России

В рамках работы с федеральным министром были посещены два муниципалитета республики Махачкала и Дербент, а также обозначены проблемы вопросы и запланирован ход действий на пути их решения. Подробнее об итогах визита Максима Решетникова читайте по ссылке.