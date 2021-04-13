В рамках работы с федеральным министром были посещены два муниципалитета республики Махачкала и Дербент, а также обозначены проблемы вопросы и запланирован ход действий на пути их решения. Подробнее об итогах визита Максима Решетникова читайте по ссылке.
Сергей Меликов подвел итоги рабочей поездки в регион Минэкономразвития России
- Автор Хадижат
- 13 апреля, 2021. Вторник 13:10
Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов провел рабочее заседание, в рамках которого подвел итоги рабочей поездки в регион Руководителя Минэкономразвития России Максима Решетникова.
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