ЗАМАНА - Директор Департамента Минсельхоза России ознакомился с инвестпроектом в Дербентском районе Дагестана

Директор Департамента Минсельхоза России ознакомился с инвестпроектом в Дербентском районе Дагестана

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12 апреля, 2021. Понедельник 16:24
Директор Департамента Минсельхоза России ознакомился с инвестпроектом в Дербентском районе Дагестана

Руководитель Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов в сопровождении первого заместителя руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шарипа Шарипова ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта ООО «Сапфир».

Директор Департамента Минсельхоза России ознакомился с инвестпроектом в Дербентском районе Дагестана
Экономика

Уточним, что в рамках данного проекта в Дербетском районе заложен интенсивный сад на территории приблизительно 30 гектаров. Как подчеркнул управляющий хозяйства Фатали Новрузалиев, на сегодняшний день состоялась посадка на площади 18 га косточковых культур различных видов, установлена система капельного полива и исполняются фертигационные поливы сада. Построен водоем на 7 тыс. куб. метров, территория всецело огорожена, запланировано выстроить хранилище.

Роман Некрасов резюмировал, что Республика  Дагестан входит в количество лидеров по площади закладки садов и имеет потенциал для предстоящего наращивания темпов.

 

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