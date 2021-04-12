После обхода произошло заседание с участием управления завода, главной темой которого стали темпы развития и перспективы компании. В процессе заседания Алексей Сазанов подчеркнул, что за прошедшие годы российские производители коньяка получили меры поддержки от руководства страны, позволяющие увеличить темпы производства и стимулировать модернизацию технологий.
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов посетил Кизлярский коньячный завод
- Автор Хадижат
- 12 апреля, 2021. Понедельник 15:13
Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в сопровождении генерального директора АО «Росспиртпром» Айрата Гаскарова и начальника отдела Департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов министерства финансов России Залины Мусаевой ознакомился с деятельностью старейшего Кизлярского коньячного завода.
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