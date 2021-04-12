ЗАМАНА - Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов посетил Кизлярский коньячный завод

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов посетил Кизлярский коньячный завод

Автор
12 апреля, 2021. Понедельник 15:13
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов посетил Кизлярский коньячный завод

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в сопровождении генерального директора АО «Росспиртпром» Айрата Гаскарова и начальника отдела Департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов министерства финансов России Залины Мусаевой ознакомился с деятельностью старейшего Кизлярского коньячного завода.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов посетил Кизлярский коньячный завод
Экономика

После обхода произошло заседание с участием управления завода, главной темой которого стали темпы развития и перспективы компании. В процессе заседания Алексей Сазанов подчеркнул, что за прошедшие годы российские производители коньяка получили меры поддержки от руководства страны, позволяющие увеличить темпы производства и стимулировать модернизацию технологий. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top