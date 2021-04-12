ЗАМАНА - Батыр Эмеев презентовал проект строительства водовода с Чиркейского водохранилища

Батыр Эмеев презентовал проект строительства водовода с Чиркейского водохранилища

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12 апреля, 2021. Понедельник 14:08
Батыр Эмеев презентовал проект строительства водовода с Чиркейского водохранилища

Вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев представил министру экономического развития России Максиму Решетникову, заместителю министра строительства и ЖКХ Максиму Егорову и врио Главы РД Сергею Меликову проект, реализация которого сделает возможной отказ от КОРа как от питьевого водовода.

Батыр Эмеев презентовал проект строительства водовода с Чиркейского водохранилища
Экономика

Согласно проекту, предполагается строительство питевого водовода с Чиркейского водохранилища.
В его рамках, чистой водой можно будет обеспечить порядка 700 тысяч человек, проживающих в таких насланных пунктах Дагестана как Каспийск, Избербаш и Ленинский район Махачкалы.
Отметим, что проект получил поддержку в лице федеральных чиновников. Дальнейший путь работа над разработкой совместно Министерством строительства и ЖКХ РФ.

 

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