Батыр Эмеев презентовал проект строительства водовода с Чиркейского водохранилища

Вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев представил министру экономического развития России Максиму Решетникову, заместителю министра строительства и ЖКХ Максиму Егорову и врио Главы РД Сергею Меликову проект, реализация которого сделает возможной отказ от КОРа как от питьевого водовода.

Согласно проекту, предполагается строительство питевого водовода с Чиркейского водохранилища.

В его рамках, чистой водой можно будет обеспечить порядка 700 тысяч человек, проживающих в таких насланных пунктах Дагестана как Каспийск, Избербаш и Ленинский район Махачкалы.

Отметим, что проект получил поддержку в лице федеральных чиновников. Дальнейший путь работа над разработкой совместно Министерством строительства и ЖКХ РФ.