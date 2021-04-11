Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году

Автор Хадижат

Под руководством Врио Главы Дагестана Сергея Меликова и Министра экономического развития РФ Максима Решетникова прошло рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Дагестан.