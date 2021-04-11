ЗАМАНА - Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году

Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году

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11 апреля, 2021. Воскресенье 09:05
Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году

Под руководством Врио Главы Дагестана Сергея Меликова и Министра экономического развития РФ Максима Решетникова прошло рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Дагестан.

Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году
Экономика

В рамках совещания, были затронуты проблемы развития и реализация потенциала региона.
Среди проблем стоящих сегодня перед республикой была обозначена организация водообеспечения и водоотведения, развитие экспортного потенциала и другие актуальные вопросы. Подробнее о ходе совещания читайте по ссылке

 

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