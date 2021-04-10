В МЭР поддержали предложения производителей коньяка о необходимости единой лицензии

Минэкономразвития РФ планирует сформировать комплекс мер, для содействия развития производства коньяка и поддержит инициативу введения единой лицензии для производства полного цикла. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в субботу, в рамках обсуждения развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан.

"Трудности сферы [производства коньяка] известны. Во-1-х, это вопрос о внедрении комплексной лицензии для производителей полного цикла другими словами, 1-го документа вместо 5. Мне известно, что есть обращения компаний, что они обязаны повсевременно оформлять то одну лицензию, позже другую, позже третью и никакого особенного смысла это не имеет. Кроме того, на данные действия тратится довольно большое количество времени", - сообщил Решетников, обсуждая вероятные способы поддержки данной отрасли.