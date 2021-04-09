ЗАМАНА - В Дагестане крупная птицефабрика существенно нарастила производство яиц

В Дагестане крупная птицефабрика существенно нарастила производство яиц

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09 апреля, 2021. Пятница 14:45
В Дагестане крупная птицефабрика существенно нарастила производство яиц

Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталовпосетил ферму в Нижнем Казанище, где энтузиасты заняты восстановлением промышленного производства куриных яиц.

В Дагестане крупная птицефабрика существенно нарастила производство яиц
Экономика

C учетом возможностей нового цеха, общие мощности птицефермы увеличились до 20 млн штук товарного яйца в год. Это самая большая на сегодня работающая птицеферма яичного направления в нашей республике.

Как сообщил руководитель УСХ Буйнакского района Магомед Гаджимурзаев, сейчас в мировом производстве куриного яйца усилия ориентированы на автоматизацию всех промышленных действий. Согласно его убеждению, для развития промышленного птицеводства яичного направления Республике Дагестан тоже нужно идти в этом русле.

 

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