ЗАМАНА - Ассоциация перевозчиков будет создана в Дагестане

Ассоциация перевозчиков будет создана в Дагестане

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08 апреля, 2021. Четверг 03:08
Ассоциация перевозчиков будет создана в Дагестане

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан состоялась встреча под председательством министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ширухана Гаджимурадова. Обсуждалась инициатива создания ассоциации перевозчиков в Дагестане. Участие также принял первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РД Леонид Липсиц, начальник управления транспорта Минтранса РД Касум Магомедов, а также присутствовали руководители компаний пассажирских перевозчиков.

 

Ширухан Гаджимурадов отметил, что подобной ассоциации в республике до сих пор не существовало. «Главная цель таких ассоциаций и союзов – защитить права перевозчика. В данном случае и министерству будет проще решать вопросы, которые возникают в этой области. Министерство готово помочь в организации процесса создания ассоциации, в юридических вопросах», – подчеркнул руководитель ведомства.

 

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РД Леонид Липсиц отметил готовность оказать методическую и юридическую поддержку в создании ассоциации.

 

«Мы готовы предоставить площадку для сборов и совещаний. Мы рекомендуем вам выбрать учредителей ассоциации из представителей всех направлений перевозок: городских, межмуниципальных и межрегиональных. Хочу заметить, что мы не настаиваем ни на каких кандидатурах, вы будете решать этот вопрос самостоятельно, так как лучше вас с этой задачей никто не справится», – сказал Липсиц.

 

В ходе обсуждения представители компаний пассажирских перевозок единогласно поддержали идею создания ассоциации и договорились о встрече, на которой представят кандидатов в учредители ассоциации.

Ассоциация перевозчиков будет создана в Дагестане
Экономика

 

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