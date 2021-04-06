УФНС по РД приступила к работе по легализации рыночной деятельности

В целях недопущения штрафов и остальных мер административного действия на бизнесменов ведется информационно-разъяснительная работа, в рамках которой рассказывается о законодательстве в области применения контрольно-кассово техники, ответственности управляющих за законопослушание налогоплательщиков на собственных территориях.

Цель проекта повышение выручки, которая фиксируется ККТ, и, следовательно, увеличение поступления в бюджет за счёт сокращения теневого оборота розничных рынков и создание равных, конкурентных критериев осуществления коммерческой деятельности.