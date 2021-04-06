ЗАМАНА - УФНС по РД приступила к работе по легализации рыночной деятельности

УФНС по РД приступила к работе по легализации рыночной деятельности

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06 апреля, 2021. Вторник 06:13
УФНС по РД приступила к работе по легализации рыночной деятельности

Налоговики задались целью исключить нерадивое поведение бизнесменов, достигнув выполнения законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

УФНС по РД приступила к работе по легализации рыночной деятельности
Экономика

В целях недопущения штрафов и остальных мер административного действия на бизнесменов ведется информационно-разъяснительная работа, в рамках которой рассказывается о законодательстве в области применения контрольно-кассово техники, ответственности управляющих за законопослушание налогоплательщиков на собственных территориях.

Цель проекта повышение выручки, которая фиксируется ККТ, и, следовательно, увеличение поступления в бюджет за счёт сокращения теневого оборота розничных рынков и создание равных, конкурентных критериев осуществления коммерческой деятельности.

 

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