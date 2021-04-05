Предпринимателей Дагестана обучат работе с краудфандинговыми платформами
- Автор Шавхал
- 05 апреля, 2021. Понедельник 20:01
Краудфандинг – это способ коллективных инвестиций в различные отрасли, и, как сообщили в Отделении Нацбанка по Республике Дагестан, данный механизм удобен для того бизнеса, который только набирает обороты.
На вебинаре выступят эксперты Банка России и представители одной из площадок по краудинвестингу.
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