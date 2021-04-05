Предпринимателей Дагестана обучат работе с краудфандинговыми платформами

Краудфандинг – это способ коллективных инвестиций в различные отрасли, и, как сообщили в Отделении Нацбанка по Республике Дагестан, данный механизм удобен для того бизнеса, который только набирает обороты.

На вебинаре выступят эксперты Банка России и представители одной из площадок по краудинвестингу.