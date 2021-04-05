Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам

Как сообщают "Известия", за прошедший 2020 год эта сумма увеличилась на двадцать два процента либо на 176 млрд рублей.

Как рассказали СМИ в Банке России, "рост просрочки, разумеется, связан также и с результатами сильной эпидемии. Определенное осложнение качества портфелей случилось. Однако, оно было не таким существенным, как виделось на вершине сильной эпидемии, и на данный момент не смотрится критическим".