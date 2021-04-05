ЗАМАНА - Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам

Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам

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05 апреля, 2021. Понедельник 15:15
Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам

Россияне по данным на март текущего 2021 года задолжали по кредитам в общей сумме практически триллион рублей.

Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам
Экономика

Как сообщают "Известия", за прошедший 2020 год эта сумма увеличилась на двадцать два процента либо на 176 млрд рублей.
Как рассказали СМИ в Банке России, "рост просрочки, разумеется, связан также и с результатами сильной эпидемии. Определенное осложнение качества портфелей случилось. Однако, оно было не таким существенным, как виделось на вершине сильной эпидемии, и на данный момент не смотрится критическим".

 

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