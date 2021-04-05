Дагестан лидирует в стране по росту выручки от рекламы и COVID у местных бизнесменов

Дагестанский бизнес в сферах здравоохранения и социальных услуг увеличил выручку более чем в два раза.

Новая инфекция, которая еще и обостряла хронические заболевания, вынудила жителей республики тратить огромные средства на лечение и меры профилактики заболевания. Стоит отметь, что пользовались спросом не только государственные, но и коммерческие клиники.

Свою роль в росте показателей статистики сыграло «обеление» экономики. В период COVID это было строгим условием для получения возможности поддержки, субсидий от государства. Существенный вклад внесло также активное внедрение безналичных расчетов.

«Закрытие границ из-за пандемии привело к значительному росту притока туристов в республику, что также привело к росту выручки бизнеса в сфере обслуживания», – дополняет своим мнением экономист Салихбек Абдулманапов.

Рост цен и падение покупательской способности населения – повод для тревоги дагестанского бизнеса и падения чистой прибыли. Этот фактор, на ряду с другими, приводит к росту задолженности по зарплате. Существенную роль в увеличении прибыли малого бизнеса сыграла верно подобранная стратегия продвижения и рекламы своих товаров и услуг.

Специалисты в сфере продвижения бизнеса отметили, что во время карантина наблюдался существенный рост и расширение компаний, которые пользовались услугами продвижения своего бизнеса.