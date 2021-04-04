ЗАМАНА - Дагестан будет поставлять обогащенный песок четырем стекольным предприятиям Азербайджана

Дагестан будет поставлять обогащенный песок четырем стекольным предприятиям Азербайджана

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04 апреля, 2021. Воскресенье 18:51
Дагестан будет поставлять обогащенный песок четырем стекольным предприятиям Азербайджана

В Кумторкалинском районе Республики Дагестан были обследованы территории двух месторождений песков, где планируется строительство Горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает Минпромторг Дагестана.

Также рассматривается территория месторождений песков «Серное» и участки недр «Речное», запасы месторождений которых составляют около 62 млн. тонн. По предварительные договоренности обогащенный песок будет поставляться Азербайджанским компаниям: Интергласс», «Азшиша», «Сумгаитский стекольный завод», «Азербайджанский завод строительных материалов». Минпромторг РД поддержит инвестиционные предложения от инициаторов проектов по реализации такого важного для планируемого к созданию стекольного кластера Республики Дагестан проекта как «Строительство горно-обогатительного комбината» и окажет инициаторам максимальное содействие в решении проблемных вопросов.

Дагестан будет поставлять обогащенный песок четырем стекольным предприятиям Азербайджана
Экономика

 

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