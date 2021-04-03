Законопроект о едином налоговом платеже для бизнеса внесен на рассмотрение

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, утверждающий механизм единого налогового платежа (ЕНП) для юридических лиц и ИП. Документ разработан Министерством финансов России.

Это позволит юридическим лицам и ИП уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. ЕНП позволяет уплачивать налоги без уточнения вида и срока платежа. «Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом», – прокомментировал инициативу министр финансов Антон Силуанов.