Оживление деловой активности случилось в безусловном большинстве регионов 71 из 85. Лучшую динамику показала Республика Дагестан: местные компании нарастили обороты на 66 до 159 миллиардов рублей. Самый значимый вклад в этот показатель внести компании в сфере здравоохранения и соц услуг, увеличившие собственную выручку более чем вдвое.
Дагестан показал наилучшую динамику деловой активности в стране
- Автор Хадижат
- 02 апреля, 2021. Пятница 15:08
Российский бизнес не только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем до кризиса, сообщают "Известия".
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