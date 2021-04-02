Дагестан показал наилучшую динамику деловой активности в стране

Российский бизнес не только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем до кризиса, сообщают "Известия".

Оживление деловой активности случилось в безусловном большинстве регионов 71 из 85. Лучшую динамику показала Республика Дагестан: местные компании нарастили обороты на 66 до 159 миллиардов рублей. Самый значимый вклад в этот показатель внести компании в сфере здравоохранения и соц услуг, увеличившие собственную выручку более чем вдвое.