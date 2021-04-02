ЗАМАНА - В пилотный проект о снижении потерь в энергосетях войдут два района Дагестана

В пилотный проект о снижении потерь в энергосетях войдут два района Дагестана

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02 апреля, 2021. Пятница 10:39
В пилотный проект о снижении потерь в энергосетях войдут два района Дагестана

Заседание рабочей подгруппы по вопросам развития электроэнергетики Дагестана прошло в Минэнерго.

Участие в заседании приняли глава ведомства Манвел Мажонц и заместитель генерального директора, исполняющий обязанности руководителя «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

Ключевым вопросом развития является снижение потерь в сетях и в пилотный проект компании войдут два района республики - Кайтагский и Ахтынский

В пилотный проект о снижении потерь в энергосетях войдут два района Дагестана
Экономика

 

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