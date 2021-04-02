В пилотный проект о снижении потерь в энергосетях войдут два района Дагестана
- Автор Шавхал
- 02 апреля, 2021. Пятница 10:39
Заседание рабочей подгруппы по вопросам развития электроэнергетики Дагестана прошло в Минэнерго.
Участие в заседании приняли глава ведомства Манвел Мажонц и заместитель генерального директора, исполняющий обязанности руководителя «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.
Ключевым вопросом развития является снижение потерь в сетях и в пилотный проект компании войдут два района республики - Кайтагский и Ахтынский
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