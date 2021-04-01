ЗАМАНА - Работодатели будут получать деньги за трудоустройство безработных

Работодатели будут получать деньги за трудоустройство безработных

Автор
01 апреля, 2021. Четверг 11:28
Работодатели будут получать деньги за трудоустройство безработных

Порядка 50 тысяч рублей, по данным дагестанского минтруда, может составить размер субсидии на одно рабочее место.

Работодатели будут получать деньги за трудоустройство безработных
Экономика

В ведомстве пояснили, что субсидия будет выделяться в случае, если на работу будет приниматься человек, имеющий регистрацию в центре.

Подробнее – в разделе «Информация».

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top