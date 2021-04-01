Работодатели будут получать деньги за трудоустройство безработных

Порядка 50 тысяч рублей, по данным дагестанского минтруда, может составить размер субсидии на одно рабочее место.

В ведомстве пояснили, что субсидия будет выделяться в случае, если на работу будет приниматься человек, имеющий регистрацию в центре.

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