В ведомстве пояснили, что субсидия будет выделяться в случае, если на работу будет приниматься человек, имеющий регистрацию в центре.
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Порядка 50 тысяч рублей, по данным дагестанского минтруда, может составить размер субсидии на одно рабочее место.
В ведомстве пояснили, что субсидия будет выделяться в случае, если на работу будет приниматься человек, имеющий регистрацию в центре.
Подробнее – в разделе «Информация».
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