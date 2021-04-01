Источники СМИ подчеркнули, что подобное положение дел образовалась после решения властей с 1 апреля восполнить изготовителям сахара затраты. Компании смогут получать от государства по пять рублей за каждый проданный килограмм торговым сетям, при условии, что стоимость в тридцать шесть рублей будет зафиксирована.
Собеседник СМИ подчеркнул, что производители для поставки сахара ждали 1 апреля, чтобы продать его на более выгодных для себя условиях.
Сахар вернется на прилавки
- Автор Хадижат
- 01 апреля, 2021. Четверг 08:17
Больше недели сетевые гипермаркеты не могли закупить сахар по фиксированной стоимости, сообщают "Известия".
Источники СМИ подчеркнули, что подобное положение дел образовалась после решения властей с 1 апреля восполнить изготовителям сахара затраты. Компании смогут получать от государства по пять рублей за каждый проданный килограмм торговым сетям, при условии, что стоимость в тридцать шесть рублей будет зафиксирована.