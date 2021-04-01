ЗАМАНА - Сахар вернется на прилавки

Сахар вернется на прилавки

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01 апреля, 2021. Четверг 08:17
Сахар вернется на прилавки

Больше недели сетевые гипермаркеты не могли закупить сахар по фиксированной стоимости, сообщают "Известия".

Сахар вернется на прилавки
Экономика

Источники СМИ подчеркнули, что подобное положение дел образовалась после решения властей с 1 апреля восполнить изготовителям сахара затраты. Компании смогут получать от государства по пять рублей за каждый проданный килограмм торговым сетям, при условии, что стоимость в тридцать шесть рублей будет зафиксирована.
Собеседник СМИ подчеркнул, что производители для поставки сахара ждали 1 апреля, чтобы продать его на более выгодных для себя условиях.

 

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взяты из открытых источников
 

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