Сахар вернется на прилавки

Источники СМИ подчеркнули, что подобное положение дел образовалась после решения властей с 1 апреля восполнить изготовителям сахара затраты. Компании смогут получать от государства по пять рублей за каждый проданный килограмм торговым сетям, при условии, что стоимость в тридцать шесть рублей будет зафиксирована.

Собеседник СМИ подчеркнул, что производители для поставки сахара ждали 1 апреля, чтобы продать его на более выгодных для себя условиях.