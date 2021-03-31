Махачкала попала в десятку популярных городов России для отдыха и туризма
- Автор Шавхал
- 31 марта, 2021. Среда 11:53
По данным портала турпоездок Tutu.ru, столица Дагестана вновь попала в десятку городов, предпочитаемых туристами для отдыха.
Как сообщается в итоговых данных, помимо Махачкалы популярными также стали Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, УФА и ряд других городов.
Стоит отметить, что с начала года стоимость полетов в среднем возросла на 11%.
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