Махачкала попала в десятку популярных городов России для отдыха и туризма

По данным портала турпоездок Tutu.ru, столица Дагестана вновь попала в десятку городов, предпочитаемых туристами для отдыха.

Как сообщается в итоговых данных, помимо Махачкалы популярными также стали Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, УФА и ряд других городов.

Стоит отметить, что с начала года стоимость полетов в среднем возросла на 11%.