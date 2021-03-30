ЗАМАНА - Развитие ярмарочных комплексов в Дагестане.

Развитие ярмарочных комплексов в Дагестане.

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30 марта, 2021. Вторник 20:13
Развитие ярмарочных комплексов в Дагестане.

Именно с такой инициативой выступила компания ООО «Русские ярмарки» в рамках реализуемого проекта по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Для реализации проекта необходимы свободные участки для установки торговых точек.

Предварительно были выбраны территории на юге и севере республики, которые будут согласованы региональным Минимущества Дагестана.

Развитие ярмарочных комплексов в Дагестане.
Экономика

 

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