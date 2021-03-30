Развитие ярмарочных комплексов в Дагестане.
- Автор Шавхал
- 30 марта, 2021. Вторник 20:13
Именно с такой инициативой выступила компания ООО «Русские ярмарки» в рамках реализуемого проекта по поручению Президента РФ Владимира Путина.
Для реализации проекта необходимы свободные участки для установки торговых точек.
Предварительно были выбраны территории на юге и севере республики, которые будут согласованы региональным Минимущества Дагестана.
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