Развитие ярмарочных комплексов в Дагестане.

Именно с такой инициативой выступила компания ООО «Русские ярмарки» в рамках реализуемого проекта по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Для реализации проекта необходимы свободные участки для установки торговых точек.

Предварительно были выбраны территории на юге и севере республики, которые будут согласованы региональным Минимущества Дагестана.