ЗАМАНА - На охрану окружающей среды в Дагестане в 2021 году направят 512 млн рублей

На охрану окружающей среды в Дагестане в 2021 году направят 512 млн рублей

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30 марта, 2021. Вторник 17:06
На охрану окружающей среды в Дагестане в 2021 году направят 512 млн рублей

Эти сведения доступны в обновленном тексте государственной программы «Охрана окружающей среды», рассказывает сетевое издание "Мирмол".

На охрану окружающей среды в Дагестане в 2021 году направят 512 млн рублей
Экономика

В рамках программы подразумевается провести мероприятия по усилению контроля в области охраны животных, а в некоторых районах провести рекультивацию земель заброшенных карьеров и др. Иным направлением, указанным в программе, числится экологическое просвещение жителей.

 

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