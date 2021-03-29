ЗАМАНА - Частная компания намерена запустить в Дагестане производство систем отопления.

Частная компания намерена запустить в Дагестане производство систем отопления.

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29 марта, 2021. Понедельник 18:07
Частная компания намерена запустить в Дагестане производство систем отопления.

Министерство промышленности и торговли РД провело встречу с руководством компании ООО «Термолюкс», которая выступила инициатором проекта по строительству предприятия по производству систем отопления и кондиционирования.

На эти цели будет инвестировано 50 млн рублей. Производство может быть размещено на базе индустриального парка «Тюбе».

 

По данным Минпромторга Дагестана, компания в скором времени подаст все необходимые документы для получения статуса резидента промпарка.

Частная компания намерена запустить в Дагестане производство систем отопления.
Экономика

 

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