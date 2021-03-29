Частная компания намерена запустить в Дагестане производство систем отопления.

Министерство промышленности и торговли РД провело встречу с руководством компании ООО «Термолюкс», которая выступила инициатором проекта по строительству предприятия по производству систем отопления и кондиционирования.

На эти цели будет инвестировано 50 млн рублей. Производство может быть размещено на базе индустриального парка «Тюбе».

По данным Минпромторга Дагестана, компания в скором времени подаст все необходимые документы для получения статуса резидента промпарка.