26 марта появилась информация, что правительство утвердило перерасчет соц пенсионных выплат на 3,4 На эти цели из бюджета Пенсионного фонда выделили 12,8 миллиардов рублей. В Министерстве труда также сказали, что это направление производится с учетом темпов роста минимального уровня дохода пожилого человека за прошедший год.
Средний размер пенсии в России составил 15 744 рубля
- Автор Хадижат
- 29 марта, 2021. Понедельник 16:20
Средний размер пенсии в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля, сообщила в понедельник, 29 марта, заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина в процессе круглого стола в Совете Федерации.
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