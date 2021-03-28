Также, в планах исполнения данной программы строительство водопроводов, п внутрипоселковых газовых сетей и спортивных площадок.
Всего на эти цели предусмотрено более 816 млн рублей.
На развитие сельских территорий в Дагестане направят более 870 миллионов рублей
- Автор Хадижат
- 28 марта, 2021. Воскресенье 11:49
В текущем году, в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Дагестане запланировано строительство двух школ на 400 и 120 мест.
Также, в планах исполнения данной программы строительство водопроводов, п внутрипоселковых газовых сетей и спортивных площадок.
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