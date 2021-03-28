На развитие сельских территорий в Дагестане направят более 870 миллионов рублей

Автор Хадижат

В текущем году, в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Дагестане запланировано строительство двух школ на 400 и 120 мест.