Об этом сообщает министерство экономики и территориального развития на сайте ведомства. Всего, в рамках программы социально-экономического развития запланировано строительство 252 объектов, 106 из них планируется ввести до конца 2021 года.
Правительством РД принято постановление о Республиканской инвестиционной программе
- Автор Хадижат
- 27 марта, 2021. Суббота 09:06
Правительством Дагестана принято постановление о Республиканской инвестиционной программе. На ее реализацию в текущем году предусмотрено финансирование в размере 15,8 миллиардов рублей.
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