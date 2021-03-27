Правительством РД принято постановление о Республиканской инвестиционной программе

Правительством Дагестана принято постановление о Республиканской инвестиционной программе. На ее реализацию в текущем году предусмотрено финансирование в размере 15,8 миллиардов рублей.

Об этом сообщает министерство экономики и территориального развития на сайте ведомства. Всего, в рамках программы социально-экономического развития запланировано строительство 252 объектов, 106 из них планируется ввести до конца 2021 года.