ЗАМАНА - Правительством РД принято постановление о Республиканской инвестиционной программе

Правительством РД принято постановление о Республиканской инвестиционной программе

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27 марта, 2021. Суббота 09:06
Правительством РД принято постановление о Республиканской инвестиционной программе

Правительством Дагестана принято постановление о Республиканской инвестиционной программе. На ее реализацию  в  текущем году  предусмотрено финансирование в размере  15,8 миллиардов рублей.

Правительством РД принято постановление о Республиканской инвестиционной программе
Экономика

Об этом сообщает министерство экономики и территориального развития на сайте ведомства. Всего, в рамках программы социально-экономического развития запланировано строительство  252 объектов, 106 из них планируется ввести до конца 2021 года. 

 

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