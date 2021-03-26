Налоговиками было составлено 7 протоколов об административном правонарушении и вручено 27 извещений о необходимости постановки на налоговый учет.
Необходимо подчеркнуть что, большая часть бизнесменов с осознанием отнеслись к действиям налогового учреждения и заверили, что готовы трудиться в рамках законодательного поля.
В Левашинском районе установлены псевдопредприниматели
- Автор Хадижат
- 26 марта, 2021. Пятница 07:55
34 псевдопредпринимателя было установлено работниками МРИ ФНС РФ №9 по Дагестану н в процессе проведенного 23 марта контрольного мероприятия на предмет выявления лиц, которые осуществляют коммерческую деятельность в с. Леваши Левашинского района без постановки на налоговый учет и без внедрения ККТ.
Налоговиками было составлено 7 протоколов об административном правонарушении и вручено 27 извещений о необходимости постановки на налоговый учет.
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