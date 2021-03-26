В Левашинском районе установлены псевдопредприниматели

34 псевдопредпринимателя было установлено работниками МРИ ФНС РФ №9 по Дагестану н в процессе проведенного 23 марта контрольного мероприятия на предмет выявления лиц, которые осуществляют коммерческую деятельность в с. Леваши Левашинского района без постановки на налоговый учет и без внедрения ККТ.