ЗАМАНА - «Обеление» бизнеса недропользователей перекинулось на Южный Дагестан

«Обеление» бизнеса недропользователей перекинулось на Южный Дагестан

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26 марта, 2021. Пятница 00:27
«Обеление» бизнеса недропользователей перекинулось на Южный Дагестан

18 и 19 марта семинар-совещания были проведены в Межрайонных инспекциях ФНС в Дербенте, Касумкенте, Магарамкент и Дагестанских огнях.

«Обеление» бизнеса недропользователей перекинулось на Южный Дагестан
Экономика

Представители ведомства встретились с предприниматеями, добывающими полезные ископаемые в Южном Дагестане и провели работу, в рамках которой попытались разъяснить необходимость выходить из «тени» и формировать налоговую базу по добыче полезных ископаемых в регионе.

 

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