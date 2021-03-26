«Обеление» бизнеса недропользователей перекинулось на Южный Дагестан

18 и 19 марта семинар-совещания были проведены в Межрайонных инспекциях ФНС в Дербенте, Касумкенте, Магарамкент и Дагестанских огнях.

Представители ведомства встретились с предприниматеями, добывающими полезные ископаемые в Южном Дагестане и провели работу, в рамках которой попытались разъяснить необходимость выходить из «тени» и формировать налоговую базу по добыче полезных ископаемых в регионе.