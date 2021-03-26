Представители ведомства встретились с предприниматеями, добывающими полезные ископаемые в Южном Дагестане и провели работу, в рамках которой попытались разъяснить необходимость выходить из «тени» и формировать налоговую базу по добыче полезных ископаемых в регионе.
«Обеление» бизнеса недропользователей перекинулось на Южный Дагестан
- Автор Хадижат
- 26 марта, 2021. Пятница 00:27
18 и 19 марта семинар-совещания были проведены в Межрайонных инспекциях ФНС в Дербенте, Касумкенте, Магарамкент и Дагестанских огнях.
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