ЗАМАНА - Представители ОАЭ заинтересовались дагестанской продукцией

Представители ОАЭ заинтересовались дагестанской продукцией

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23 марта, 2021. Вторник 16:09
Представители ОАЭ заинтересовались дагестанской продукцией

Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов посетила Махачкалу и ознакомилась с качеством дагестанской продукции.

Представители ОАЭ заинтересовались дагестанской продукцией
Экономика

В рамках деловой встречи участники бизнес-миссии смогли обсудить наиболее приоритетные для них сферы и проекты. Как отметил представитель Центра поддержки экспорта Арсен Меджидов, предприятия Дагестана смогли презентовать некоторые виды своей продукции еще в 2019 году и уже тогда были намечены перспективы для дальнейшего сотрудничества. «В 2019-2020 годах мы провели выставки в ОАЭ, Иране, Турции, Азербайджане и других странах, в результате которых наши производители заключили ряд экспортных контрактов», подчеркнул Арсен Меджидов. Особый интерес делегация проявила экспорту мясной продукции, а также урбеча, нектаров и меда.

 

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