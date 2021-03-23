Представители ОАЭ заинтересовались дагестанской продукцией

В рамках деловой встречи участники бизнес-миссии смогли обсудить наиболее приоритетные для них сферы и проекты. Как отметил представитель Центра поддержки экспорта Арсен Меджидов, предприятия Дагестана смогли презентовать некоторые виды своей продукции еще в 2019 году и уже тогда были намечены перспективы для дальнейшего сотрудничества. «В 2019-2020 годах мы провели выставки в ОАЭ, Иране, Турции, Азербайджане и других странах, в результате которых наши производители заключили ряд экспортных контрактов», подчеркнул Арсен Меджидов. Особый интерес делегация проявила экспорту мясной продукции, а также урбеча, нектаров и меда.