Дагестанская баранина будет представлена на полках крупной торговой сети

Торговая сеть планирует приобретать баранину в охлажденном виде, как тушами, так и переработанную. Кроме того, ведутся переговоры о появлении на полках "Магнита" и других продуктов из Дагестана: горного чая, урбеча и натуральных нектаров.