Торговая сеть планирует приобретать баранину в охлажденном виде, как тушами, так и переработанную. Кроме того, ведутся переговоры о появлении на полках "Магнита" и других продуктов из Дагестана: горного чая, урбеча и натуральных нектаров.
Дагестанская баранина будет представлена на полках крупной торговой сети
- Автор Хадижат
- 23 марта, 2021. Вторник 15:00
Баранина, выращенная в Дагестане будет продаваться на полках сети магазинов «Магнит».
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