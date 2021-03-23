ЗАМАНА - Дагестанская баранина будет представлена на полках крупной торговой сети

Дагестанская баранина будет представлена на полках крупной торговой сети

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23 марта, 2021. Вторник 15:00
Дагестанская баранина будет представлена на полках крупной торговой сети

Баранина, выращенная в Дагестане будет продаваться на полках сети магазинов «Магнит».

Дагестанская баранина будет представлена на полках крупной торговой сети
Экономика

Торговая сеть планирует приобретать баранину в охлажденном виде, как тушами, так и переработанную. Кроме того, ведутся переговоры о появлении на полках "Магнита" и других продуктов из Дагестана: горного чая, урбеча и натуральных нектаров.

 

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