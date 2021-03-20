На повестке дня стоял вопрос корректности формирования налоговой базы и исчисления налоговых платежей и сборов.
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В городе Кизилюрт прошло заседание с недропользователями, которые добывают распространенные природные ресурсы.
На повестке дня стоял вопрос корректности формирования налоговой базы и исчисления налоговых платежей и сборов.
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