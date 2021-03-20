ЗАМАНА - Налоги сети «Магнит» будут поступать в местный бюджет

Налоги сети «Магнит» будут поступать в местный бюджет

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20 марта, 2021. Суббота 09:45
Налоги сети «Магнит» будут поступать в местный бюджет Налоги сети «Магнит» будут поступать в местный бюджет

Налоговые платежи, которые будут уплачены компанией "Магнит", поступят в региональный и местный бюджеты. Об этом сообщает РИА "Дагестан".

Налоги сети «Магнит» будут поступать в местный бюджет
Экономика

В их числе НДФЛ, транспортный и земельный налог, налог на имущество, также часть налога на прибыль. "Появление «Магнита» в регионе это плюс. Отсутствие в Дагестане большинства крупных российских сетевых игроков нередко приводило к произвольному повышению цен на продукты, особенно в предпраздничные дни", считает публицист, главный редактор журналов "Литературный Дагестан" Мурад Ахмедов.
По его словам, приход в республику представителей солидных брендов рынка продуктового ритейла оздоровит конкурентные процессы и даст новый толчок развитию розничной торговли на качественно новом уровне.

 

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