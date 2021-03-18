Магомед Курбайтаев: Преимуществом «Магнита» всегда являлась низкая цена

«Зная эту сеть, могу сказать, что преимуществом «Магнита» всегда являлась низкая цена. Этим, возможно, им удастся заинтересовать потребителя. Но этого мало. Для дагестанцев особое значение имеет качество продуктов, попадающих на стол. Наши земляки могут часами ходить по рынку, выбирая фрукты, овощи, мясо. И надеюсь, у «Магнита» есть понимание - удержать покупателя только низкой ценой не удастся», - подчеркнул Магомед Курбайтаев.

Он также отметил, что открытие новых рабочих мест и приход крупной торговой сети безусловно, важное событие для Дагестана.

На фоне сегодняшней деятельности руководства республики, прилагающего усилия для вывода продукции региона на прилавки больших ритейлеров,

предприниматель добавил, что дагестанскому производителю получение подобного опыта необходимо.