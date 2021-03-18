"Магнит" инвестирует в развитие сети в Дагестане 2 миллиарда рублей

Сегодня, в Доме дружбы в присутствии врио Руководителя Республики Дагестан Сергея Меликова было подписано соглашение об открытии сети магазинов «Магнит» Председателем Правительства Дагестана Абдулпатахом Амирхановым и генеральным директором ПАО «Магнит» Яном Дюннингом.

В процессе мероприятия было подчеркнуто, что «Магнит» станет первым федеральным продуктовым ритейлером в регионе. "Для начала “Магнит” развернет торговые точки в 4 городах: Махачкале, Каспийске, Избербаше и Дагестанских Огнях, с последующей перспективой развития сети, в том числе и в горных районах. Отмечу, что это большие инвестиции в республику", подчернул Сергей Меликов. Также глава региона отметил, что в рамках реализации данного проекта в республике будет создано две тысячи рабочих мест. Кроме того, гипермаркет предложил проект размещения продукции из Дагестана в своей сети в регионах России. Акцент сделан на мясную и молочную продукцию.

"За пять предстоящих лет "Магнит" планирует открыть 120 магазинов «у дома» и еще приблизительно 60 в формате "Магнит Косметик". На эти цели мы планируем инвестировать около 2 миллиардов рублей", - сообщил журналистам Ян Дюннинг.

Первый магазин "Магнит" планируют открыть Махачкале уже в июле текущего года.