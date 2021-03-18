Правительство Дагестана окажет господдержку в реализации трех инвестиционных проектов

Таким образом, инвестпроект «Производство из переработанной макулатуры крафт-бумаги и продукции» признан соответствующим требованиям. Для его реализации в соответствии с законодательством, в аренду предоставлен участок в поселке Тюбе площадью 10 гектаров, без проведения торгов.

Статус приоритетного был предоставлен инвестпроекту у по созданию рыбоводческого комплекса по разведению осетровых пород рыб и получению икры. Также в рамках заседания Правительства был рассмотрен вопрос предоставления земельного участка в аренду без торгов инициатору строительства масштабного тепличного комплекса общей площадью 150,5 гектаров ООО "Парник". В данном случае, было рекомендовано доработать пакет документов проекта с учетом представленных замечаний.