ЗАМАНА - Правительство Дагестана окажет господдержку в реализации трех инвестиционных проектов

Правительство Дагестана окажет господдержку в реализации трех инвестиционных проектов

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18 марта, 2021. Четверг 15:30
Правительство Дагестана окажет господдержку в реализации трех инвестиционных проектов

Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов провел заседание Правительства, темой которого стала поддержка трех инвестиционных проектов в республике.

Правительство Дагестана окажет господдержку в реализации трех инвестиционных проектов
Экономика

Таким образом, инвестпроект «Производство из переработанной макулатуры крафт-бумаги и продукции» признан соответствующим требованиям. Для его реализации в соответствии с законодательством, в аренду предоставлен участок в поселке Тюбе площадью 10 гектаров, без проведения торгов.

Статус приоритетного был предоставлен инвестпроекту у по созданию рыбоводческого комплекса по разведению осетровых пород рыб и получению икры. Также в рамках заседания Правительства был рассмотрен вопрос предоставления земельного участка в аренду без торгов инициатору строительства масштабного тепличного комплекса общей площадью 150,5 гектаров ООО "Парник". В данном случае, было рекомендовано доработать пакет документов проекта с учетом представленных замечаний.

 

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