В Республике Дагестан стартовала Декларационная кампания -2021

С 1 января 2021 года начала свою работу декларационная кампания, в рамках которой физические лица обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году.

Сделать это нужно не позднее 30 апреля 2021 года. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как правило, уплачивается работодателями налоговыми агентами за своих сотрудников автоматически он удерживается из заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Подробнее читайте по ссылке